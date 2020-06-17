Названа привычка, которая делает россиян богаче

Москва, 17 июня. Люди с высоким уровнем достатка зачастую имеют привычку сначала откладывать деньги, а затем тратить. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ.

Результаты исследования показывают, что материальное благополучие связано с грамотным сберегательным поведением. Среди бедных доля приверженцев такой привычки составляет 12%, а среди более обеспеченных граждан – 28%. С другой стороны, тех, кто тратит, не задумываясь о накоплениях, также больше среди людей с высокими доходами.

В целом, грамотное сберегательное поведение наблюдается только у 18% россиян. Большинство же граждан (39%) привыкло поступать наоборот, а именно сначала тратить и только потом откладывать оставшиеся средства. Почти половина (43%) россиян сразу тратит все заработанное, вообще не откладывая деньги, передает Deita.ru.

Примечательно и то, что и тактика сберегательного поведения взаимосвязана с размером семьи. Наиболее часто сначала откладывают пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет. Полные семьи с детьми накапливают сбережения уже гораздо реже. Еще менее распространена такая привычка среди одиноких женщин с ребенком.

Как сообщает Ura.ru, на фоне пандемии коронавируса россияне стали забирать свои сбережения из банком и чаще пользоваться кредитными продуктами.