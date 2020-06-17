Медведев рассказал о «тройном ударе» для российской экономики в 2020 году

Москва, 17 июня. Сокращение экспорта, внутренние ограничения из-за коронавируса и снижение цен на нефть стали главными ударами для российской экономики в 2020 году. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — написал он в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

При этом Медведев отметил, что за последние 20 лет страна трижды выдерживала такие удары, поэтому в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить их негативные последствия.

По его мнению, основного отрицательного эффекта следует ждать в этом году, поскольку уже в следующем экономика сможет адаптироваться к новым условиям, даже независимо от динамики цен на нефть.

Другим экономическим шоком Медведев назвал последствия внутренних ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Политик заметил, что внешне этот шок несколько напоминает ситуацию начала 90-х годов, когда из экономики выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности.

«Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — подчеркнул зампредседателя российского Совбеза.

Медведев полагает, что время экономического спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстанавливаться экономика начнет достаточно быстро, если новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Третий шок Медведев связывает со снижением зарубежного спроса на отечественные товары из-за замедления мировой экономики. Он предполагает, что падение спроса может быть ограничено периодом действия строгих карантинных мер, но не исключает усугубления ситуации в связи с потенциальной угрозой новой вспышки пандемии, способной «нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами».

RT напоминает, что ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин поручил правительству в ближайшее время доработать проект плана восстановления национальной экономики с учетов итогов отраслевых совещаний с президентом Владимиром Путиным.