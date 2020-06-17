В Госдуме отреагировали на предложение ввести новое пособие для матерей-одиночек

Государство должно дополнительно поддерживать родителей-одиночек, это поможет им преодолеть самые негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Ранее RT сообщил, что общественная организация «Национальный родительский комитет» (НРК) предложила ввести временное дополнительное пособие для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Так, ежемесячная компенсация (из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи) может выплачиваться до конца года.

Инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму и правительство.

По словам главы организации Ирины Волынец, несмотря на выплаты пособий для детей разных возрастов, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19. Глава НРК также добавила, что уже имеющиеся льготы и пособия для этой группы родителей следует сохранить в полном объеме.

Инициативу «Национального родительского комитета» уже оценила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она заявила, что приветствует «любые меры, нацеленные на поддержку семей с детьми и тем более в таких случаях, когда семья неполная».

«Вместе с тем сегодня достаточно много делается государством в этом направлении — последние события показывают, что десятки миллионов россиян, имеющих несовершеннолетних детей, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, если один или оба родителя потеряли работу, семья также имела право на выплату дополнительного пособия. Сами минимальные пособия были увеличены в три раза по сравнению с предыдущими периодами. Дополнительные пособия выплачиваются в течение трех месяцев и, в принципе, помощь этим не ограничивается. Еще с момента оглашения послания президентом у нас с первого июня начались опережающие выплаты на детей от трех до семи лет. Эти пособия начали выплачивать раньше, но, если государство дополнительно рассмотрит и такую идею (выплату родителям одиночкам. — Прим. ФАН), будет хорошо», — говорит парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что незадолго до распада Советского Союза в стране было очень большое количество матерей-одиночек и даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство оказывало им всю необходимую помощь.

«Дети все равны, независимо от того, живет ребенок в полной семье или неполной, государство должно в расчете на человека, ребенка помогать всем в равной мере. На мой взгляд, семьи должны быть полными, дети должны быть счастливы — это непреложная истина. И вместе с тем, если государство дополнительно поможет неполным семьям, наверное, никто не обидится», — заключила собеседник ФАН.

Напомним, из-за экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, на всех детей в возрасте до 3 лет с апреля по июнь ввели ежемесячные пособия по 5 тысяч рублей. На детей от 3 до 16 лет утвердили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Кроме того, малообеспеченным родителям начали перечислять пособие на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше — не с июля 2020 года, как изначально планировалось, а с июня.