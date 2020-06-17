Милонов заявил, что McDonald's должен убраться из России за дискриминацию русских

Санкт-Петербург, 17 июня. Компания McDonald's на Украине отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. В электронном меню закусочных отныне доступны только два языка: украинский и английский, несмотря на то, что три четверти украинцев говорят по-русски. Запрет на русский язык вызвал возмущение в социальных сетях: русские требуют бойкота русофобской компании.

Виталий Милонов в онлайн-эфире Федерального агентства новостей заявил, что McDonald's «должен убраться» из России.

«Я считаю, что в отношении McDonald's и ее группы поддержки в России нужно инициировать расследование. Например, выяснить, как эта компания оказалась в списке наиболее пострадавших и социально значимых предприятий России, которые претендуют на господдержку. Это вопрос самоуважения. Представьте, какой чиновник вынесет решение о том, что McDonald's за свою русофобскую позицию не может находиться в России? А как он потом поедет отдыхать на Запад? Они боятся пикнуть против Запада, потому что трусы. А ведь McDonald's вдобавок ко всему кормит наших детей вредной пищей. А им позволяют работать. Ну хорошо, работают, но вот эта позиция их на Украине, которая выражается в ненависти к русским. Как мы позволяем фашистам, с одной стороны, убивать людей, с другой — поощрять пещерный национализм. Я считаю, что за подобную выходку нужно навсегда вышвырнуть McDonald's из нашей страны либо заставить их обслуживать русскоязычное население на Украине на русском языке», — заявил депутат.

«В компании McDonald's на Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, украинским языком предоставлена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляются рекламная коммуникация, общение в социальных сетях», — заявили в ответ на возмущение в компании.

Напомним, в мае 2014 года «McDonald's Украина» закрыла все свои точки на восставших против нацизма территориях Украины. Затем она стала проводить активные благотворительные кампании в поддержку ВСУ — армии, которая убила несколько сотен детей в Донбассе. Активная поддержка национализма и откровенная русофобия McDonald's не получили пока никакой реакции со стороны исполнительной власти в России. При этом компания зарабатывает на российских гражданах России примерно миллиард долларов в год.