Почему поправки в конституцию вызывают ярость либералов, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 17 июня. В среду, 17 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут прямой эфир на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию».

Президент России Владимир Путин предложил внести существенные поправки в Конституцию Российской Федерации, это первое существенное дополнение основного закона практически за 30 лет его существования. Однако реакцию на поправки активного политического меньшинства можно сравнить с реакцией вампиров на чеснок. Так, Алексей Навальный принялся оскорблять ветерана Великой Отечественной войны и врачей лишь за то, что те снялись в ролике в поддержку поправок в конституцию. Досталось и семье Евгения Плющенко. Радикальные активисты при поддержке YouTube, Facebook и других западных платформ сейчас яростно атакуют россиян, осмелившихся выступать в поддержку поправок в конституцию.

В рамках нашего эфира мы обсудим, почему для страны важны поправки в конституцию.

Почему либеральная оппозиция так остро и радикально реагирует на данные поправки?

Почему Госдеп США не желает, чтобы в Конституцию России вносились изменения?

Защитят ли поправки в конституцию целостность России?

Станет ли наше государство более социальным, что конкретно получат россияне в ходе этих поправок?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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