Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за шутку о ВДВ

Москва, 17 июня. Ветераны афганской войны призвали наказать короля отечественной эстрады после его юмористического ролика в образе десантника.

Как рассказал заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев, «это уже не первая выходка», терпеть которую нельзя. По его словам, писать жалобы десантники не будут, в их планах разобраться по-мужски.

«Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — сказал Кошелев в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Зампредседателя РСВА добавил, что даже придумал ответ Киркорову в стихотворной форме. Владимир Кошелев назвал выходки Филиппа Киркорова «святотатством» и заявил, что не потерпит издевательства над военной формой и символами. Председатель правления Свердловской региональной организации РСВА Виктор Бабенко также прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook новое видео певица.

«Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в Интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России», — написал он.

По словам Бабенко, новый ролик Киркорова «опозорил красу и гордость армии». Он обратился в адрес короля эстрады и предупредил, что когда тот приедет в Екатеринбург с очередным концертом, то «ребята так «тепло» встретят, что мало не покажется».

Пользователи Сети бурно обсуждают видеозапись, где Киркорову предлагают примерить на себя роль десантника в новом вымышленном сериале. Звезда отечественной эстрады, оставшийся без концертов из-за пандемии коронавируса, согласился сыграть ВДВшника. По сюжету ролика он окунается в воспоминания и поет песни, которые мнлогие посчитали оскорбительными. На Киркорова обрушилась волна критики. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская переадресовала каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу претензии по поводу ролика артиста в образе десантника.