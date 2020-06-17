Украинская националистка Ницой устроила скандал тренеру гимнасток за русский язык

Киев, 17 июня. Украинская детская писательница и националистка Лариса Ницой заявила, что советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Дерюгина русифицирует будущих украинских чемпионов. Соответствующее утверждение националистка опубликовала на своей странице в Facebook.

«Тренер Дерюгина русифицирует будущих украинских чемпионов. Уважаемая госпожа Ирина Дерюгина, прекратите воспитывать украинских гимнасток гражданками российской колонии с названием «Украина». Прекратите культивировать язык украинского спорта — русский. Мы — независимое государство Украина. И язык нашего государства — украинский», — написала она.

Ницой упрекнула гимнастку в том, что она общается со своими подопечными на русском языке, и те поступают аналогичным образом, говоря между собой.

Наибольшее возмущение националистки вызвало то, что к русскому языку тренер приспособила и девятилетнюю спортсменку из Египта, которая застряла на Украине из-за ситуации с коронавирусом. Временное шефство над девочкой взяли гимнастки из украинской сборной под руководством Дерюгиной.

«Украинские гимнастки научили египтянку лепить украинские вареники и разговаривать… на русском языке. Родным языком олимпийской сборной Украины по гимнастике является русский язык. В интервью египтянка говорила на русском», — выразила негодование писательница.

Ницой убеждена, что если бы египетская спортсменка волею судеб проводила карантин, например, во Франции, Великобритании или Италии, то в этих государствах она говорила бы на их национальных языках, а не на чужом.

«Это абсурд, они бы научили ее своих языков. Вот и вы научили египтянку своему языку. То есть, ваш язык — язык соседней страны. <…> Мы уже имеем позор, русско-мирского Александра Усика (непобежденный украинский боксер-профессионал. — Прим. ФАН)», — напомнила пропагандистка.

Националистка не в первый раз публично выражает негодование из-за русского языка. Ранее она устроила скандал украинскому таксисту, который отказался говорить с ней на национальном языке, напоминает «Царьград». Она заявила водителю, что от русского у нее «немеют руки и ноги», и назвала мужчину «антиукраинской гнидой».