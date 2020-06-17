В Роскачестве объяснили, почему дома не стоит подключать гаджеты и ПК к одной Wi-Fi-сети

Москва, 17 июня. Защита информации на домашнем компьютере будет более эффективной, если ПК и умные устройства не подключать к одной сети Wi-Fi. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Ведомство отмечает, что при выборе гаджетов необходимо руководствоваться соображениями не только функциональности, но и информационной безопасности.

«Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все «за» и «против», — заявил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Кроме того, специалисты рекомендуют установить на компьютер и смартфон антивирус, чтобы защитить их от вредоносного программного обеспечения. Чтобы обеспечить безопасность сеть Wi-Fi, следует использовать маршрутизатор VPN либо защитное приложение с аналогичным предназначением. При этом к незащищенным Wi-Fi-сетям подключаться не стоит.

«В идеале — лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы», — утверждают эксперты.

Надежные пароли и двухфакторная аутентификация повысят уровень защищенности устройств. Заводские коды могут быть слиты в Сеть, из-за чего гаджеты подвержены риску взлома, поэтому лучше всего настроить их самостоятельно.