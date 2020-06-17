Эксперт назвал плюсы и минусы перевода машин с бензина на газ

Москва, 17 июня. Перевод автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО) актуален для компаний, которые эксплуатируют коммерческий и грузовой виды транспорта. Об этом рассказала генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков.

По его словам, существуют положительные и отрицательные стороны перевода автомобилей с бензинового топлива на газобаллонное оборудование.

«Этот сегмент менее привязан к клиентскому опыту: удобство пользования автомобилем после перевода на газ менее важно, а экономия в деньгах существенная», — цитирует «Пятый канал» эксперта.

Статистика свидетельствует о том, что чаще всего ГБО устанавливают на иномарки, возраст которых составляет от двух до десяти лет. Кроме того, это прерогатива автомобилистов, проживающих в южных районах России. Но их доля не превышает 1% от всех российских ТС.

Никита Быков добавил, что владельцы машин, решившиеся на эксперименты, часто официально не оформляют внесенные изменения. Существенным плюсом установки газобаллонного оборудования, как пояснил эксперт, является заметная экономия. По его словам, траты на газ примерно в 2,5 раза ниже, чем на бензин.

Среди минусов — эксплуатация и ремонт автомобиля за пределами границ РФ, «потеря» половины багажника.

«Размер газового оборудования — половина багажника, и если речь идет об автолюбителях, у которых семья, дети, нужно картошку возить, то это не очень удобно. Поэтому надо принять потерю удобства эксплуатации автомобиля и обменять ее на экономию топлива», — резюмировал Никита Быков.

Ранее сообщалось, что автомобили английской марки Aston Martin возглавили рейтинг аутсайдеров среди российских водителей. В статистике продаж Ассоциации европейского бизнеса их нет совсем. Также автомобилисты в РФ не интересуются машинами итальянской компании Ferrari и американского производителя Tesla.