Пенкин обвинил СМИ в «пляске на костях» после пьяного ДТП Ефремова

Москва, 17 июня. Певец Сергей Пенкин заявил, что медиамир в последнее время сошел с ума. По его словам, в нем происходит «гнилое, страшное и мерзкое», совсем исчезли сочувствие и сожаление.

Пенкин признался, что шокирован ситуацией с актером Михаилом Ефремовым и всем, что творится вокруг его персоны. По его словам, это «страшные для него [Ефремова] дни».

«Он виноват в смерти человека — это факт. И понесет наказание — это тоже факт. Факт юридический, неоспоримый. Но и это горе. Не только для семьи погибшего, но и для семьи Ефремова, для его близких. <…> Случилось горе, и это горе — не повод для бичеваний и насмешек, ненависти и обличений», — написал он в своем Instagram.

При этом Пенкин отметил, что СМИ нашли во всей этой ситуации повод для активного порицания и начали преследовать устроившего ДТП актера, карауля под стенами его дома. Он также указал на большой трафик, собранный на просмотрах новостей о Ефремове, заявив, что ситуация с артистом превратилась в шоу.

«Зрителей интересуют любые подробности, и чем обличительнее они будут, тем лучше», — уверен певец.

Исполнитель считает, что журналисты отправили бы Ефремова, который еще недавно был героем, на костер. Он обвинил СМИ в самой настоящей «пляске на костях».

«Тот, кто вчера был кумиром, кого возносили до небес, в момент может оказаться изгоем, которого с радостью публично отправят на костер, будь он возможен. И это не про СМИ, точнее, не только о них. Это про человека. Человека со средневековым сознанием, привыкшего к пляскам на костях», — констатировал Пенкин.

Авария со смертельным исходом, виновником которой стал Ефремов, произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер выехал на встречную полосу и сбил автомобиль Lada, его водитель скончался в реанимации. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет, напоминает Infox.ru.