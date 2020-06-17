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Экономика

Адвокат назвал несколько причин, по которым банк может забрать себе вклад

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Адвокат назвал несколько причин, по которым банк может забрать себе вклад

Москва, 17 июня. Существует несколько законно обоснованных причин, по которым банк имеет право забрать средства, которые лежат во вкладе. О них рассказал адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева.

Например, если клиент забыл о своем вкладе, кредитная организация имеет право забрать деньги. Также сумма будет изъята, если клиент умер, а его родственники не знают о существовании вклада. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда на счете осталась незначительная сумма денежных средств, и издержки на ее получение больше данного остатка.

Учитывается, что к банковским вкладам применяются правила банковского счета, поэтому договор может быть расторгнут в судебном или одностороннем порядке, отмечает адвокат.

«Например, при отсутствии операций по этому счету в течение года, или в ситуации принятия решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», — цитирует Мякишеву агентство экономической информации «Прайм».

Отмечается, что после расторжения банк уведомляет клиента о необходимости получить остаток денег. И если в течение 60 дней этого не происходит, банк вправе перечислить средства на специальный счет Банка России.

Напомним, ранее экономист Дмитрий Прокофьев объяснил россиянам, в какой валюте лучше всего хранить деньги. Он посоветовал хранить сбережения в долларах и небольшую часть в евро.

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