Минздрав допускает полное снятие ограничений в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

Все ограничения по COVID-19 снимут в феврале Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии каронавируса, могут быть сняты полностью не раньше февраля следующего года. По словам министра, главным условием для этого является популяционный иммунитет, который гарантирует разрыв цепочки заболеваемости. Это значит, что переболеть должно порядка 60% населения. Тогда ситуацией можно будет управлять фармацевтически. Немногим ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве оставшиеся ограничения снимут не раньше середины июля.

Стоимость проекта ЦКАД выросла на ₽2,6 мрлд Центральная кольцевая автодорога в Москве подорожала более чем на 2,5 млрд рублей. Таким образом стоимость проекта строительства сейчас составляет почти 316 млрд. Об этом говорится в материалах Счетной палаты. Аудитор ведомства Валерий Богомолов после проверки заявил, что правительство «ненадлежащим образом выполняет поручение президента», допуская увеличение стоимости. При этом сроки завершения работ по трем комплексам были перенесены с 2019-го на текущий год, а некоторые участки теперь обещают завершить вообще в 2021 году. Напомним, ЦКАД — это новая магистраль в столице, которая призвана разгрузить федеральные дороги и МКАД.

«Протон-М» и разгонный блок доставлены на Байконур Телекоммуникационные спутники «Экспресс» будут запущены на орбиту в июле. Ракету-носитель «Протон-М» для этого доставили на космодром Байконур. Напомним, у «Протона» обнаружили брак, теперь он устранен. Вместе с ракетой на Байконур привезли разгонный блок «Бриз-М». Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут работать на геостационарной круговой орбите высотой почти 36 тысяч (35 786) километров. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания на территории России и СНГ.