Мошенники нашли новый способ обмана российских пенсионеров

Москва, 17 июня. Псевдоброкеры получают удаленный доступ к гаджетам российских пенсионеров, которые хотят обеспечить себе прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, и выводят средства с их счетов. Если значительных сбережений у пожилых людей нет, мошенники оформляют на них кредиты.

Как отмечает газета «Известия», новая мошенническая схема активно распространяется в России. О ней изданию рассказали в специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion.

Механизм заключается в том, что аферисты создают специальные онлайн-платформы для пенсионеров по торговле ценными бумагами, обещая приумножить их сбережения и обеспечить заработок на торгах. Программа якобы анализирует все фондовые мировые биржи и сами высчитывает, куда целесообразнее вкладывать средства.

Затем пожилому человеку звонит «технический специалист», который устанавливает якобы необходимую программу для удаленного доступа. С помощью приложения преступники полностью контролируют гаджеты жертв. Мошенники могут выводить средства и брать кредиты от имени пожилых людей. Чаще всего кредиты оформляют, если у человека нет накоплений или же их мало.

Такая схема приобрела популярность в связи с тем, что в условиях падения ставок по депозитам многие граждане начали искать более доходные способы вложить деньги, а некоторые — заработать небольшую прибавку к пенсии. Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий отметил, что доля инвесторов в солидном возрасте в РФ уже достигла 5%.

Эксперты напоминают, что пользоваться дистанционными услугами необходимо крайне осмотрительно. В Центробанке рассчитывают, что в борьбе с мошенниками поможет принятие законопроекта о блокировке противоправных сайтов в досудебном порядке.

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