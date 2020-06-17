Юрист рассказал, попадет ли Ефремов в колонию с «особыми условиями»

Москва, 17 июня. После вынесения приговора актер Михаил Ефремов, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы, скорее всего, будет помещен в колонию общего режима без каких-либо особых условий. Такое мнение высказал юрист Тимур Маршани.

Он уточнил, что в деле Ефремова нет никакого пункта, который бы смягчил наказание, поэтому никаких «элитных колоний и звездных изоляторов» не будет.

«Ефремов совершил особо тяжкое преступление. Суд может пойти на снисхождение при особых обстоятельствах, найти смягчающие вину факторы, но все это перекрывается наличием алкогольного опьянения», — поделился мнением Маршани.

При этом было отмечено, что помочь актеру способно лишь полное раскаяние, а также компенсация морального и физического вреда. Юрист также подчеркнул, что Ефремов имеет право на беспристрастный суд и защиту. Предположительно, после приговора актер отправится отбывать срок в Можайск или Тульскую область, пишет Teleprogramma.pro.

После первого заседания суда артист Михаил Ефремов, устроивший смертельной ДТП в центре Москвы, заявил о желании отправиться в СИЗО. Об этом ранее рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль и на Садовом кольце вылетел на встречную полосу. Автомобиль актера протаранил фургон, в котором находился Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался, Ефремов не пострадал. Если вина артиста будет доказана, ему грозит да 12 лет лишения свободы.