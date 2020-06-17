Washington Post заявила, что Пентагон игнорирует объявленный Трампом вывод военных из ФРГ

Нью-Йорк, 17 июня. Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, о котором ранее объявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источник пишет газета The Washington Post.

По данным издания, вывод войск займет продолжительное время, и для реализации данного плана главе Белого дома необходимо содействие национального военного ведомства. Однако Пентагон, напротив, фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента.

«Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента», — заявил WP источник.

Газета отмечает, что похожая ситуация складывается и вокруг вывода американских войск из Афганистана. Вашингтон хочет вывести тысячи остающихся там военных до осенних президентских выборов, чтобы успеть выполнить одно из обещаний Трампа, данное им еще в ходе предвыборной кампании. Пентагон, в свою очередь, препятствует достижению этой цели.

Ранее Трамп заявил о намерении вывести часть войск США из Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Как уточняет ForPost, это должны быть около 9,5 тысячи военных из практически 35 тысяч. В СМИ отмечают, что вывод военного контингента из ФРГ будет иметь очень большое символическое значение, поскольку продемонстрирует приближение времен, когда Европе придется отвечать самой за себя.

Комментируя решение американского лидера, политолог Александр Рар выразил мнение, что оно может быть связано с личной обидой Трампа на канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась поддержать его в ходе избирательной кампании и не захотела приезжать на саммит G7 в Вашингтон.

Эксперт также отметил, что эта мера серьезно ударит по отношениям Вашингтона и Берлина.