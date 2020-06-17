Иосиф Пригожин отреагировал на слова Бони о выплатах «нищебродам»

Москва, 17 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова российской телеведущей Виктории Бони о том, что деньги в России якобы раздаются «нищебродам и алкоголикам». По мнению бизнесмена, он оказался в «шоке» от подобных заявлений.

«Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний и, честно говоря, даже не понимаю, зачем это комментировать. Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?» — отметил он в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

При этом он поделился мнением, что никаких мер по отношению к телеведущей принимать не стоит, поскольку это лишь создаст дополнительную рекламу для экс-участницы «Дома 2».

Ранее Боня опубликовала новое видео, в котором объяснила свою фразу о «нищебродах и алкоголиках». В прямом эфире Instagram она отметила, что слова ее были выдраны из контекста и поняты однобоко. При этом телеведущая сказала, что если эти слова задевают человека, то он «должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает».

Напомним, слова Бони вызвали общественный резонанс. Неоднозначное высказывание также прокомментировал российский шоумен и телеведущий Рустам Солнцев. Он отметил, что Боню оправдывает хотя бы то, что она «красивая девчонка».