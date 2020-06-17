Число умерших от коронавируса американцев превысило потери США в Первой мировой

Вашингтон, 17 июня. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом SARS-Cov-2 заболевания COVID-19 во вторник превысило в США потери страны во время Первой мировой войны. Статистические данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе предоставляемых федеральными и местными властями сведений.

По состоянию на 16 июня в США зафиксировано свыше 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, 116 526 человек умерли. При этом, согласно официальным данным, потери Соединенных Штатов в Первой мировой войне составили 116 516 человек.

Вспышка коронавируса SARS-Cov-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии. Согласно последним данным, к настоящему моменту в мире зафиксировано свыше восьми миллионов случаев COVID-19, заболевание унесло жизни более 441 тысячи человек.

Ранее панамские ученые выявили новый типичный подвид вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию, который возник в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Секвенирование геномов 150 образцов вируса позволило исследователям института определить их страны происхождения. До мутации вирус представляли в стране четыре подвида из США, а также по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Ученые пока ничего не говорили о свойствах и патогенности местного подвида коронавируса. При этом они отметили, что закрытие границ и введение ограничительных мер позволили локализовать A2 PAN на территории страны до снятия всех ограничений.