Легкомоторный самолет экстренно приземлился на дорогу в Татарстане

Казань, 17 июня. В Республике Татарстан легкомоторный самолет Cessna-182 экстренно сел на проезжую часть. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Соколки. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека, ни один из них не пострадал.

«У них отказал двигатель, и инструктор принял решение приземлиться там, где это возможно», — пояснили источник агентства.

На данный момент установлено, что самолет принадлежит Бугурусланскому летному училищу. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.