Военнослужащие из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Москва, 17 июня. Для участия в параде Победы на Красной площади в Москве прибыли военнослужащие из 12 стран. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом. Торжественное мероприятия состоится 24 июня.

«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», — пояснил он в интервью газете «Красная звезда».

Он также отметил, что большинство из них в понедельник приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино. Напомним, в данном мероприятии также были задействованы 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. Они взлетали с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Готовилась к торжественному мероприятию и пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов. В ее состав вошли, в частности, офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Ранее министр обороны РФ Сергеем Шойгу лично пригласил на парад Победы в Москву культового сербского режиссера Эмира Кустурицу. Шойгу отметил, что в этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и сербские военные.