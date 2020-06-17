Светлану Бондарчук пристыдили за отсутствие бюстгальтера

Москва, 17 июня. Подписчица пристыдила 51-летнюю модель, телеведущую и главного редактора издания Hello Светлану Бондарчук за отсутствие бюстгальтера на фото, но получила жесткую отповедь от поклонников звезды. Вызвавшим критику снимком модель поделилась в Instagram.

На спорном фото Бондарчук стоит на фоне моря в белой майке. На снимке хорошо заметно, что модель не надела бюстгалтер. В комментарии к публикации одна из подписчиц отметила, что Бондарчук выглядит изумительно, но решила пристыдить модель за неподобающий, по ее мнению, выбор одежды.

«Вы, правда, выглядите изумительно. Но надевайте бюстгальтер, ну для другого возраста этот вид, правда, даже если очень хочется», — отметила подписчица.

Бондарчук проигнорировала комментарий, но подписчицы звезды ответили на критический выпад, призвав не дискриминировать модель только на основании возраста. В итоге упрекнувшая Бондарчук в неподобающем внешнем виде женщина отписалась от звезды.

Сама Светлана Бондарчук также высказывалась о недопустимости буллинга женщин из-за их возраста.

«Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это? Зависть? Желание перенести свои комплексы и несчастья на других?» — задавалась вопросом модель.

Ранее Бондарчук призналась, что именно она обратила внимание своего супруга режиссера Федора Бондарчука на красивую актрису Паулину Андрееву, с которой теперь и живет ее бывший муж.