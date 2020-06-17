Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Москва, 17 июня. Российская ведущая, звезда шоу «Дом 2» Виктория Боня опубликовала новое видео, в котором объяснила свои слова о том, что деньги в России якобы раздаются «нищебродам и алкоголикам». По мнению теледивы, ее цитата была вырвана из контекста.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию она решила с помощью прямого эфира в собственном Instagram-аккаунте. Его фрагмент также был размещен в профиле ведущей.

«Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится», — пояснила Виктория Боня.

Она также пояснила, что сама родилась в провинциальном городе Краснокаменске Забайкальского края. По словам Бони, она видела, как живут малообеспеченные семьи, родители в которых злоупотребляют алкоголем. При этом она отметила, что ее высказывания касались людей, которые превратились в «отбросы общества».

Напомним, накануне Виктория Боня заявила, что российские власти должны помогать бизнесменам, которым пришлось прикрыть дело на два месяца. Сейчас же, по ее мнению, деньги раздаются «нищебродам и алкоголикам». Говоря про повышение МРОТ она также подчеркнула, что если «алкаши» получают 10 тысяч рублей, то не надо им оказывать поддержку свыше данной суммы. Боня оказалась возмущена тем, что налоги россиян тратят на помощь «наркоманам».