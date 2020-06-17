В России появится новое пособие

Москва, 17 июня. Новое денежное пособие на детей, родители которых остались без работы, появится в России. Об этом во время онлайн-совещания по экономическим вопросам заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, пособие на детей смогут получить оставшиеся без работы граждане. Выплаты будут назначать вне зависимости от того, когда человек потерял работу или встал на биржу труда.

Величина пособия составляет три тысячи рублей на каждого ребенка. Ранее такая выплата полагалась только тем, кто лишился работы во время пандемии коронавируса (после 1 марта). Теперь на пособие могут претендовать все оставшиеся без работы родители.

Если безработными оказались оба родителя, получить выплату сможет каждый из них. То есть, если в семье с двумя детьми без работы остались оба родителя, каждый из них вдобавок к пособию по безработице сможет ежемесячно получать шесть тысяч рублей. Ожидается, что выплаты смогут получить 650 тысяч родителей на миллион детей.

Ранее СМИ сообщили, что Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, которая подразумевает отчисление взносов с заработной платы россиян в специальный фонд, из которого потом будет сформировано пособие в случае потери рабочего места.

Однако против инициативы выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Отмечается, что работодатель сегодня уже и так платит за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС — в сумме 30% от зарплат. Работодатели опасаются, что создание нового фонда вынудит их сокращать заработные платы.