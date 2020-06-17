Новое пособие для родителей-одиночек предложили ввести в России

Москва, 17 июня. Матери-одиночки и отцы, которые самостоятельно воспитывают детей, должны получать дополнительные временные выплаты в связи со сложившейся экономической ситуацией. С данной инициативой в Госдуму РФ и правительство обратился Национальный родительский комитет (НРК).

Как отмечает председатель НРК Ирина Волынец, руководство страны уже выделило значительную часть средств для поддержки детей разных возрастов, однако родители-одиночки все еще остаются незащищенной социальной группой. Поэтому предлагается назначить выплаты, которые будут равны не менее чем двум прожиточным минимумам. На сегодняшний день он составляет более 11 тысяч рублей.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — приводит слова Волынец телеканал RT.

Отмечается, что при этом все действующие льготы должны быть сохранены. Так, например, в настоящее время Пенсионный фондр России продолжает принимать заявления на новую денежную выплату.

Речь идет о льготах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. ПФР перечислил первую соцпомощь уже 1 июня. На текущей неделе была зафиксирована вторая волна выплат.