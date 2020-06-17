Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

Москва, 17 июня. Бутылка воды способна помочь человеку побороть желание курить. Об этом рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин.

Как пояснил специалист, это займет руки курильщика и даст возможность отвлечься от вредной привычки. Кроме того, вода способна вымыть из организма ядовитые вещества, которые содержатся в сигаретах.

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение – это действие, в котором заняты руки», — рассказал Демин в эфире радиостанции Sputnik.

Кроме того, привычка употреблять воду может помочь людям, которых мучают головные боли после отказа от курения. Неприятные ощущения возникают из-за нехватки никотина, однако дополнительное количество воды помогает справиться, отмечает Демин.

Вода также способна ускорить обмен веществ в организме. А если выпить стакан воды незадолго до приема пищи, человек съест меньше. Таким образом обыкновенная чистая вода может помочь тем, кто боится набрать лишний вес.

Напомним, ранее глава института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявил, что для того, чтобы бросить курить, человеку необходимо менять образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы. При этом он подчеркнул, что главный фактор, влияющий на зависимость от курения — социально-психологический.