Фигуристка Туктамышева ответила на критику откровенных фото

Москва, 17 июня. Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в ответ на критику откровенных снимков опубликовала фото в закрытом черном одеянии. Соответствующую публикацию спортсменка разместила в соцсети Instagram.

В прошедшем сезоне фигуристку критиковали за выступление под композицию Бритни Спирс Toxic, в процессе которого она снимала с себя верхнюю одежду. Также подписчики критиковали спортсменку за «раздетые фотки»

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — отметила в подписи к публикации Туктамышева.

Подписчики восхитились красотой спортсменки и призвали не верить всему, что пишут в негативных комментариях. Некоторые иронизировали, отмечая необоснованность критики.

«Лицо же открыто и пальцы видно! О ужас!» — написала одна из подписчиц Туктамышевой.

К настоящему моменту публикация фигуристки набрала почти 10,5 тыс. лайков.

Ранее Туктамышева выделила положительные стороны введенного на фоне пандемии коронавируса режима самоизоляции. Спортсменка отметила, что не привыкла жить в одиночестве, но «на карантин села одна», что помогло ей лучше понять себя.

По словам фигуристки, ей важно не бояться находиться дома в одиночестве. Самоизоляцию Туктамышева назвала шансом к развитию и подчеркнула, что карантин дал ей «большой плюс».

Кроме того, спортсменка призналась, что не следила за новостями в мире, потому что ей так легче преодолеть непростой период.