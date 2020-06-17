Финский экс-дипломат заявил, что СССР хотел отдать Карелию Финляндии

Хельсинки, 17 июня. При Михаиле Горбачеве Советский Союз якобы был готов начать переговоры по передаче Финляндии Республики Карелия, однако действующий на то время президент Мауно Койвисто не воспользовался данной возможностью. Об этом рассказал бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат Юкка Сеппинен.

По словам бывшего сотрудника ведомства, страна имела шансы получить Карелию в начале 1990-х годов, когда ЦК КПСС согласился на независимость прибалтийских республик. Предполагалось, что следом во владения Финляндии отойдет и Карелия, О готовности «либерального большинства политбюро» начать переговоры Сеппинена предупредил советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин.

Однако финский президент Койвисто сопротивлялся данной идее, поскольку он опасался конкуренции с западной частью страны. Кроме того, в те годы правительство страны не могло заселить даже имеющиеся территории. Позиция финского правительства не изменилась и при первом президенте России Борисе Ельцине.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — приводит слова Сеппинена портал Iltalehti.fi.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил Киеву об исконных территориях страны. Он подчеркнул, что многие территории стали украинскими только после вхождения Украины в состав СССР. Он отметил, что раньше Украине не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов.