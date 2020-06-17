Билана в пиджаке на голое тело сравнили с Леонтьевым

Москва, 17 июня. Российский певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Однако снимок отличается от других постов исполнителя тем, что он был сделан более десяти лет назад. В комментариях фанаты увидели схожесть молодого Билана с другим отечественным исполнителем, Валерием Леонтьевым.

В подписи к фотографии Билан отметил, что снимок нашел в архиве фотографа Владимира Соколова. В каком году была сделан снимок Билан не указал, однако фанаты предположили, что в 2009 году, когда певец приезжал на Евровидение в качестве гостя. исполнитель одет в пиджак, на нем также видны сразу две цепочки, а в руках кнопочный мобильный телефон.

«Что я нашел у Владимира Соколова! Узнаете пацана?» — подписал Дмитрий Билан.

В комментариях сразу несколько человек сравнили певца с молодым Леонтьевым.

«Листала ленту и думаю откуда Леонтьев, вроде не подписана на него», «Красивый», «Леонтьев стайл», — пишут фанаты Дмитрия Билана.

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