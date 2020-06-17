Публициста NI удивило, что советские солдаты использовали портянки вместо носков

Москва, 17 июня. Американский публицист Калеб Ларсон удивился использованию портянок вместо носков в советской армии. Мнение специалиста публикует издание The National Interest.

По словам публициста, носки появились в американской армии к концу Второй мировой войны, тогда как в России окончательно к этой детали гардероба перешли лишь в 2013 году. В советской армии, по его словам, применяли «нечто совершенно иное».

Портянки Ларсон называет портянки «отрезками вонючих тряпок», которые, по его мнению, намотать на ногу было сложнее, чем надеть носки. Для получения необходимого навыка требовалась практика, подчеркивает автор статьи.

Эксперта также удивило существование двух вариантов портянок. В теплое время года использовали хлопковую ткань, а зимой носили фланелевые портянки. При этом публицист считает, что портянки не влияли эффективность бойцов на поле боя. По его словам, в советской армии выдавали отрезки тряпок вместо того, чтобы тратить ресурсы и рабочую силу для производства носков.

«Логика использования тряпок вместо носков проста: если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять?» — заключил эксперт.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ России.

Подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года на «Севмаше» в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. 17 ноября 2017 года крейсер был спущен на воду, в 2019-м — прошел полный цикл гос рственных испытаний, в ходе которых были подтверждены заложенные в него характеристики, в полном объеме испытан оружейный комплекс корабля.