Актриса Кравец рассказала о странностях на похоронах ведущей Норкиной

Москва, 17 июня. Во время похорон журналистки и радиоведущей Юлии Норкиной было несколько странных событий, которые до сих пор вызывают вопросы. Об этом рассказала знакомая покойной, актриса Алена Кравец.

По словам женщины, первое, на что она обратила внимание, это поведение вдовца Андрея Норкина. По словам Кравец мужчина отсутствовал во время почти всей церемонии и подошел к гробу всего на минуту.

«Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз», — пояснила Кравец в интервью «Дни.ру».

Она также не исключила возможности, что Норкина могла свести счеты с жизнью. По слухам, журналистка сделала это на заднем дворе дома на Рублевке, женщину нашли дети, однако никто из родственников или коллег эту информацию не подтвердил.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.