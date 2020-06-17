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Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

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Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

Москва, 17 июня. Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, вновь поразила фанатов публикацией откровенной фотографии в своем Instagram-аккаунте. На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике.

Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены. Фото сделано в ванной или бассейне. Кадр был опубликован певицей во вторник и за сутки набрал более 92 тысяч отметок «Мне нравится». Фанатов восхитила изящность и красота Нюши. Многие из них оставили восторженные комментарии.

«Ню, просто нет слов!», «Не перестаю восхищаться», «Женщина-пушка», «Богиня», — пишут подписчики певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

На данный момент певица находится замужем и воспитывает ребенка. Однако недавно она опубликовала совместное фото с коллегой и бывшим молодым человеком Егором Кридом. Поклонники замужней звезды отметили, что она расположилась очень близко к экс-возлюбленному. Временное «воссоединение» звездной пары разбило сердца многим поклонникам. Фанаты восхитились тем, насколько гармонично смотрится пара. Лишь немногие высказались по поводу того, что несвободной Нюше не стоило соглашаться на подобные кадры. 

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