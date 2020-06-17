Эксперты рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 года

Москва, 17 июня. Эксперты рассказали, как с 1 июля 2020 года в России вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Индексация тарифов ЖКХ производится ежегодно. Согласно распоряжению правительства, в среднем во второй половине текущего года они вырастут на 4%. Показатель за аналогичный период прошлого года составлял 2,4%.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Србуи Иващенко, как правило, ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено увеличением ставок оплаты труда работников отраслей ЖКХ, ростом цен на энергоносители, строительные и горюче-смазочные материалы, услуги обслуживающих оборудование организаций, а также другими причинами.

«Правительство рекомендовало региональным властям изменять тарифы на оплату коммунальных услуг с учетом уровня доходов населения и мер по социальной защите малоимущих категорий граждан. Будут учитываться и мероприятия, направленные на снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг и повышение качества обслуживания потребителей», — цитирует Иващенко Life.

Юрист отметила, что в среднем по Москве установленный индекс составляет 4,8%, в Подмосковье от 3,6 до 7,2%.

По словам члена научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, индексация стоимости услуг ЖКХ в этом году пройдет с определенными ограничениями и повышение на какие-то услуги будет минимальным, а некоторые тарифы останутся неизменными.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что ведомство рассматривает возможность временной заморозки тарифов ЖКХ. Министр напомнил, что такую меру предлагали включить в национальный план восстановления экономики России. Инициативу озвучивал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, который предлагал вести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий до 2021 года.