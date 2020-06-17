ВОЗ назвала «научным прорывом» лечение COVID-19 дексаметазоном

Женева, 17 июня. Результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса являются «научным прорывом». Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Исследования были проведены британскими учеными из Оксфорда. Результаты показали, что противовоспалительный препарат дексаметазон на 35% снижает риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, лекарство способно снизить на 20% риск смерти у больных, получающих кислород. Отмечается, что таблетки в Великобритании стоят около пяти фунтов стерлингов, то есть более 400 рублей.

На данный момент дексаметазон прошел лишь предварительные исследования. Его полный анализ ожидается в ближайшие дни.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», — сказал Гебрейесус.

Ранее глава научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях займут полтора месяца. По его словам, испытуемый будет находиться под пристальным вниманием врачей на протяжении четырех недель.