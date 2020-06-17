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Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени» перед русским народом

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Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени» перед русским народом

Москва, 17 июня. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что большевики должны «встать на колени перед русским народом» за причиненные в «годы советского режима» беды. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, в современном мире встать на колени за злодеяния своих обществ, государств и правителей придется многим народам. В качестве примеров он привел белых американцев, которые должны встать на колени перед индейцами и чернокожими.

Британцам следует сделать то же самое перед индусами, китайцами, африканцами, французам — перед африканцами и вьетнамцами, турками — перед курдами и армянами. Перед русскими должны встать на колени поляки, шведы, немцы, французы и монголы, считает Жириновский.

Кроме того, по политическим причинам встать на колени должны уничтожавшие своих сограждан в годы «культурной революции» китайские чиновники.

«Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима», — продолжил парламентарий.

По его словам, это станет своего рода признанием и искуплением вины за уничтожение миллионов и миллионов людей.

Ранее Жириновский предложил разделить США на черную и белую Америки, выделив афроамериканцам «два-три штата». На этих территориях, по предложению Жириновского, будут «своя черная полиция, черные врачи, черные преподаватели». Таким образом афроамериканцы «не будут сталкиваться с белыми», въезд которым в эти штаты, по мнению политика, можно ограничить.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жириновского
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