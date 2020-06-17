Ефремова доставят на допрос по делу о смертельном ДТП

Москва, 17 июня. Московские следователи допросят в среду заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Как передает ТАСС, в первой половине дня двое сотрудников московского управления ФСИН подъедут к дому в Плотниковом переулке, где живет Ефремов, помогут ему собраться и доставят на служебной машине на Новослободскую улицу в здание ГСУ ГУ МВД Москвы. Беседа Ефремова со следователем будет занесена в протокол, который приобщат к материалам дела. В дальнейшем все сказанное артистом станет доказательством по его уголовному делу.

Отметим, ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил СМИ, что Ефремов «места себе не находит» из-за погибшего Захарова и «морально очень страдает».

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — сообщил Пашаев.

Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал НСН. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, сообщал телеканал «360». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков.

В субботу Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Захарова. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».