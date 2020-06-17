Украинка с 13-м размером груди вдохновилась братьями Кличко на участие в ММА

Киев, 17 июня. Украинская фотомодель Мила Кузнецова, известная из-за своей выдающейся груди, сообщила, что решила начать карьеру в смешанных единоборствах (MMA). На это ее вдохновили братья Виталий и Владимир Кличко.

«Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом», — заявила Кузнецова в интервью YouTube-каналу ТСН.

По словам девушки, за нее переживают родственники, но сама она готова стать спортсменкой и драться.

Кузнецова должна дебютировать в смешанных единоборствах в сентябре в Таиланде. Украинка проведет выставочный поединок. Кто станет ее соперницей, пока неизвестно.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. Она обладает 13-м размером груди. По данным телеканала, девушка подала заявку на украинский рекорд самой большой натуральной груди. Представители национального реестра рекордов, после проведения замеров, отмечают, что модель имеет все шансы на победу. Несколько лет назад она уже выставляла свою кандидатуру, но проиграла действующей рекордсменке: рекорд составил 128 сантиметров объема.

Ранее специалисты предупредили, что отказ от бюстгальтера может привести к серьезным изменениям женского организма: улучшить кровообращение. Все дело в то, что плотно прилегающий к телу бюстгальтер может создать давление на мышцы и кровеносные сосуды вокруг плеч, верхней части спины и грудной клетки. Кроме того, он провоцирует чрезмерное потоотделение, которое может обернуться зудом, покраснениями и высыпаниями.

Женщины с большим размером груди могут первое время после отказа от бюстгальтера испытывать дискомфорт, но со временем мышцы адаптируются и смогут обеспечить поддержку тканей молочной железы.