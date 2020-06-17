Адвокат Ефремова заявил о желании актера отправиться в СИЗО

Москва, 17 июня. После первого заседания суда артист Михаил Ефремов, устроивший смертельной ДТП в центре Москвы, заявил о желании отправиться в СИЗО. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Представитель защиты Ефремова пояснил, что пока не может комментировать возможный срок, который будет вынесен Ефремову, поскольку подобные решения принимает суд. 9 июня актеру для актера была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — пояснил адвокат.

По словам юриста, на сегодняшний день Ефремов тяжело переносит происходящие события, отказывается от медицинской помощи и «почти не ест».

«Похудел за неделю на 6 килограмм. Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10–20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса», — заявил Пашаев в интервью StarHit.

Допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП запланирован на 17 июня. На нем также защита потерпевших предоставит следователю, который ведет уголовное дело, соответствующие ордера.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль и на Садовом кольце вылетел на встречную полосу. Автомобиль актера протаранил фургон, в котором находился Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался, Ефремов не пострадал.

Спустя несколько дней артист записал видеообращение к семье погибшего Захарова, предложив помощь, но родственники отвергли это предложение. Если вина Ефремова будет доказана, ему грозит да 12 лет лишения свободы.