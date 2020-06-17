Анастасия Квитко показала асимметрию груди

Москва, 17 июня. Известная модель Анастасия Квитко, которую в Сети прозвали «русской Кардашьян», показала на новом снимке асимметрию груди.

Квитко опубликовала в соцсети Instagram две фотографии, сопроводив публикацию простой подписью.

«Первое или второе?» — спросила модель у подписчиков на английском языке.

Однако многих фото привлекло не откровенным нарядом, а необычным декольте, в котором стала заметна асимметрия бюста. Не известно, было ли фото сделано таким образом намеренно, или это случайность.

Тем не менее, англоязычные подписчики с восторгом встретили новую публикацию модели, отмечая, что им нравятся оба фото. К настоящему моменту публикация набрала более 182 тысяч лайков.

Квитко регулярно радует подписчиков снимками в купальниках и откровенных нарядах, и нередко попадает в поле зрения СМИ. В мае поклонники «русской Кардашьян» отмечали, что на одной из ее откровенных фото ее грудь чуть не разорвала купальник. На снимке Квитко позировала на фоне бассейна в белоснежном бикини с распущенными волосами.

До этого 25-летняя модель разместила очередное «горячее» видео у себя в Instagram. Модель порадовала поклонников соблазнительными формами. В начале ролика Квитко, прогуливается по улице в золотистом бикини и парео, развевающемся на ветру. После этого она позирует, стоя на коленях и покачивая бедрами и грудью. Откровенные кадры «российской Кардашьян» не остались без внимания.

Ранее в откровенной фотосессии приняла участие российская 21-летняя фотомодель Алеся Кафельникова. Девушка показала грудь, обнажив ее для российской версии женского журнала Elle.