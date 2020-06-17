Лопырева порадовала поклонников снимками в откровенных купальниках

Москва, 17 июня. Модель Виктория Лопырева попросила своих поклонников помочь с выбором идеального купальника. Фанаты первой в истории ФИФА женщины-посла пришли в восторг от ее внешнего вида.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий в стильных купальниках, которые были сделаны на песчаном пляже в ОАЭ. 36-летняя Лопырева предложила подписчикам выбрать лучший из них.

В итоге большинство проголосовало за первый купальник. Также поклонники Лопыревой осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Идеальная», — пишет пользователь под ником nataliya035.

«На такой фигуре любой купальник смотрится великолепно», — заметила anna_8_raz_mama.

«Первый тебе невероятно идет, а остальные просто красиво подчеркивают роскошную фигуру», — написала yuliatitel.

«Шикарная женщина», — констатировал davron.kamalov79.

«Что не говори, но у вас идеальные параметры, фигура бомба, высокий рост, длинные ноги!» — добавила krasivaya_lastochka.

Ранее Лопырева рассказала поклонникам о минусах длительной самоизоляции для отношений. По ее словам, «замкнутое пространство, безусловно, усложняет совместное существование». При этом фотомодель утверждает, что за прошедший месяц «ни разу не случилось какого-то глобального конфликта». Все возникающие споры семья решает после совместно обсуждения.