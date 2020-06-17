Ургант пошутил о назначении Плющенко тренером российской сборной

Москва, 17 июня. Телеведущий Иван Ургант пошутил, комментируя новость о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию. Свой шуточный комментарий он озвучил в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Документ, согласно которому Плющенко был присвоен статус одного из специалистов, тренирующих национальную сборную, был опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (домашнее прозвище сына Плющенко. – Прим. ФАН), теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух», — пошутил Ургант.

Тренером сборной России Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Бывший фигурист открыл собственную академию для фигуристов под названием «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года.

Сам Плющенко, говоря о назначении, заявил, что включение его в сборную как тренера — «великолепно, лестно». Он указал, что главной задачей для него сейчас является выучить Трусову новым прыжкам и поменять хореографию ее катания, пишет газета «Известия».

В начале мая звезда российского футбола Андрей Аршавин заявил, что ему тяжело смотреть на страдания сына Рудковской и Плющенко, который делает все «как будто из-под палки». Рудковская не стала раздувать конфликт, но посоветовала бывшему спортсмену больше внимания уделять собственным детям.