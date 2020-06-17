Куликов рассказал, как Басаев смог пройти в Буденновск

Москва, 17 июня. Бывший вице-премьер России, экс-глава МВД Анатолий Куликов рассказал, почему главарь террористов Шамиль Басаев и его отряд смогли пройти в Буденновск.

Террористическая атака 195 боевиков на город Буденновск в Ставропольском крае произошла в июне 1995 года. Террористы под командованием Шамиля Басаева захватили больницу и после переговоров, прикрываясь заложниками, вернулись в Чечню. Террористическая атака унесла жизни 165 человек.

По словам Куликова, в то время власть была ко многому не готова. В частности не было введено чрезвычайное или военное положение, хотя указ об этом уже был готов. Экс-министр отметил, что бывший президент РФ Борис Ельцин испугался его подписывать, так как в 1991 году, когда он хотел ввести чрезвычайное положение, Верховный Совет не ратифицировал соответствующий документ.

«А отсюда все остальное, все, что произошло. Они (это я о бандитах) днем — крестьяне и рабочие, а ночью — с автоматами, стреляют в спину федеральным войскам», — подчеркнул Куликов.

Экс-министр рассказал, что летом 1995 года уже было занято Ведено, и руководивший террористами Басаев решил устроить рейд. По словам Куликова, тот собирался захватить аэропорт в Минводах, но изменил планы, так как был остановлен буденновской милицией.

«… многие люди говорили: а почему милиция не была готова к отпору бандитам, к их задержанию? Да потому, что даже эти 103 ствола автоматов, которые привезли в начале чеченской войны, — они стояли в пирамиде, личному составу не были розданы. Это было грубейшее нарушение. Я потом проводил расследование. Только 4 автомата, они на посту менялись, друг другу на шею вешали. Там была масса нарушений», — цитирует Куликова «КП.ру».

Ранее участник штурма больницы в Буденовске Алексей Филатов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей почему теракт выделяется среди других трагедий.