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Названо место, где будет похоронен Куравлев

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Названо место, где будет похоронен Куравлев

Москва, 17 июня. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев после своей смерти будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место для погребения артист выбрал самостоятельно.

Супруга актера Нина Куравлева скончалась в 2012 году на 73-м году жизни. В браке они прожили 52 года. После смерти возлюбленной Куравлев ушел в себя, почти перестал работать, стал затворником. 

Как сообщают «Народные новости», на могиле супруги актер установил памятник, на котором золотом выведены их имена, пока без дат.

Названо место, где будет похоронен Куравлев

Отметим, 5 июня коллега Куравлева Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году. Прощание с артистом прошло 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория. В 2017-м году актер перенес два инсульта, после которых долгое время проходил реабилитацию и практически ни с кем не общался. Урну с прахом народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с артистом была омрачена выходкой его коллеги Алексея Панина, который сделал несколько замечаний в адрес покойного, после чего его попросили покинуть ритуальный зал. Скандально известный актер заявил, что на похоронах собралось больше журналистов, чем друзей. Оказавшись на улице, он также высказался о режиссерских способностях Кокшенова, назвав его «хорошим актером, но плохим режиссером».

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Источник: Народные новости
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