Депутат ГД ответил на заявления Украины о «демонтаже» транзитного газопровода

Москва, 17 июня. Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев прокомментировал заявления властей Украины о якобы начавшемся демонтаже транзитных газопроводов. По его словам, Киев мог принять за демонтаж ремонт или замену труб.

О «демонтаже» труб ранее заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Скорее всего, информация украинской стороны не соответствует действительности. Возможно, речь идет о работах по дублирующим участкам газопроводов, потому что такие участки необходимы для реализации определенных технологических процессов», — заявил российский парламентарий.

По его словам, никаких изменений касательно транзита газа через Украину не предполагается. В своем заявлении он опирался на информацию, предоставленную Минэнерго России.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы Евросоюза. Причиной данного решения стало то, что газопровод не был введен в эксплуатацию до 23 мая 2020 года, что являлось условием выведения «Северного потока — 2» из-под ограничительных правил.

«Северный поток — 2» запланирован в виде двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также некоторые европейские страны, поддерживающие Киев, и США. У Вашингтона тут свой интерес — попытаться захватить европейский рынок под американский сжиженный газ.