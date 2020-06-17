Ургант предложил десантникам способ наказать Киркорова за шутку о ВДВ

Москва, 17 июня. Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил о том, как десантники могли бы отомстить певцу Филиппу Киркорову за его двусмысленный ролик о мужской армейской дружбе.

«Я уверен, что десантники — люди хладнокровные, взвешенные. Они раньше времени бутылки о голову бить не будут. Просто 2 августа они объявят бойкот песням Филиппа Киркорова. Чтобы ни из одной машины, ни из одного фонтана и ни из одной гитары его песни не звучали. Это будет достойный ответ зарвавшемуся певцу», — цитирует Урганта «Вечерняя Москва».

При этом он пошутил, что Киркоров давно поет песни о ВДВ, к примеру, «Если хочешь лететь — лети», а «Цвет настроения синий», по словам шоумена, это ремейк на «Расплескалась синева».

Напомним, что речь идет о пародийном видео, где Киркоров пробуется на роль бойца ВДВ в вымышленном сериале. Певец сначала отказывается сниматься, но агенту удается его уговорить ради пополнения кошелька. В итоге певец оценил свои габариты и посчитал, что он очень похож на десантника. Далее на видео показаны неудачные дубли, где в рассуждениях Киркорова об армейской дружбе прослеживается гомосексуальный подтекст.

Ролик Киркорова вызвал негативную реакцию бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Генерал считает, что «король попсы» должен принести извинения за оскорбления символов ВДВ. Само видео генерал посчитал «отвратительным».

Скандал вокруг шутки Киркорова вызвал неоднозначную реакцию. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что «не совсем понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу». Он напомнил, что несколько лет назад был принят закон, согласно которому синие береты теперь носят все представители ВКС. Парламентарий отметил, что сам является кадровым офицером ВДВ и окончил Рязанское десантное училище.