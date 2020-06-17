Ученые тестируют метод предупреждения роста тромбов при COVID-19

Москва, 17 июня. В 11 московских клиниках проходит исследование метода предсказания скорости образования тромбов при тяжелом течении COVID-19. При помощи специального прибора ученые смогут определять точные дозы антикоагулянтов для каждого пациента. Исследование поможет определить новый протокол лечения коронавируса, призванный сократить смертность.

Как сообщают «Известия», новый коронавирус повреждает стенки сосудов, что приводит к взрывному тромбообразованию. Вместе с цитокиновым штормом это самое опасное последствие воздействия вируса SARS-Cov-2.

«Вскрытия погибших от COVID-19 пациентов показали, что в 90% случаев их легкие были забиты тромбами. Наше исследование направлено на то, чтобы уменьшить смертность от коронавируса», — сообщил профессор МГУ им.М.В. Ломоносова Фазли Атауллаханов.

Исследования показали, что рекомендованная доза гепарина подходит не всем пациентам. Для одних она слишком большая, для других — недостаточна. По словам Атауллаханова, прибор «Регистратор тромбодинамики» может помочь сделать процесс подбора антикоагулянтов контролируемым и безопасным.

В исследовании участвуют пациенты 11 московских клиник, включая больницу в Коммунарке. Раз в день у пациентов (около 800 человек) берут анализ крови и визуализируют процесс тромбообразования. В июне завершится первая стадия исследования. Во второй фазе ученые предложат варианты дозировки антикоагулянтов в зависимости от скорости образования тромбов у конкретных пациентов.

Ранее во вторник стало известно, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. После завершения 14-дневной изоляции вакцинируют первую группу добровольцев, что позволит получить данные по безопасности и переносимости компонентов вакцины.

В общей сложности за все время пандемии в России выявлено 545 458 случаев заражения коронавирусом, 294 306 человек выздоровели, зафиксировано 7 284 летальных случаев.