Актер Певцов рассказал о тайных похоронах собственной матери

Москва, 17 июня. Актер Дмитрий Певцов опубликовал в Instagram ролик, посвященный своей матери, которую он тайно похоронил несколько дней назад. В опубликованном посте он рассказал о жизни и характере своей матери Ноэми Роберт.

«Мама была с детства защитницей слабых, такой ей и осталась до самого конца. Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка (медицинский ф-т), добровольно съездила на целину… Говорила на трех языках — русский, грузинский, армянский. В Москве освоила еще французский и немного английский», — написал Певцов.

По его словам, она всю жизнь проработала доктором.

В ролике демонстрируются детские и взрослые фотографии матери Певцова. Среди прочего, актер показал фотографию, где его мать снята с внуком Певцова Елисеем и женой актера Ольгой Дроздовой.

Комментаторы оказались поражены сообщению о смерти матери Певцова. Актеру выразили самые искренние соболезнования.

Напомним, что Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Певцов является одним из самых известных современных российских актеров. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Попса», «Снайпер. Оружие возмездия», а также сериалы «Борис Годунов», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Остановка по требованию» и «Гибель империи».