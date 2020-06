Актер Певцов рассказал о тайных похоронах собственной матери

Моя МАМА, Ноэми Семеновна Роберт, родилась 29 июня 1928 года в Тбилиси. Когда маме было девять лет, семья лишилась кормильца, ее папа, Семен Александрович, сгинул без вести осенью 1937 года, как и многие-многие в те годы. Моя бабушка Женя осталась с двумя детьми (младшему, Алику было два года, только поэтому, очевидно, не забрали в лагеря), без работы, без профессии, в статусе «жены врага народа». Выжили. Бабушка Женя поставила на ноги и воспитала и мою маму, и ее брата. Когда маминого брата обижали во дворе, он говорил: «Вот подожди, я сестре скажу..» Мама была с детства защитницей слабых, такой ей и осталась до самого конца. Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка (медицинский ф-т), добровольно съездила на целину... Говорила на трех языках — русский, грузинский, армянский. В Москве освоила еще французский и немного английский. Познакомились с папой и поженились они в Тбилиси в 1956 г., мой старший брат родился еще в Грузии (в Боржоми), потом семья «понаехала» в Москву, где в 1963-м родился я. Всю свою жизнь мама была ДОКТОРОМ во всех смыслах этого слова. Работала спортивным врачом со сборными СССР по штанге, гандболу, конному спорту, настольному теннису... Когда еще могла ходить и стоять, обыгрывала меня в пинг-понг. Уйдя на пенсию, «сидеть» не стала. Организовала (это в середине 90-х!) и стала первым президентом первой в России Национальной Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (‪https://ippoterapia.ru/tpost/1i2sxgo1j5-9-iyunya-ushla-iz-zhizni-noemi-semyonovn‬). Так была счастлива, когда в 1991-м в семье появилась Ольга, моя будущая жена, пятнадцать лет (вместе с нами) ждала внука и ДОЖДАЛАСЬ. Последняя фотография мамы - с Елисеем, когда он навещал ее в больнице. Далеко за 70 ей было, когда мама защитила кандидатскую диссертацию по иппотерапии. Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением «стукнуло» уже 72! Обожала всех своих многочисленных внуков, никогда не скучала. Ей все было интересно — ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу — только со мной на машине, если мои концерты были близко - «хочу на концерт», и — ехали вместе. Видела все наши с Ольгой спектакли (причем, много раз), в том числе,...

