Кадыров опроверг обвинения в покушении на грузинского журналиста

Грозный, 17 июня. Сообщения о планируемом покушении на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию не соответствуют действительности. Об этом в среду заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на сегодняшний день грузинская политика «пустая», равно как и украинская. По мнению Кадырова, развивающиеся когда-то страны на сегодняшний день управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают «глупые заявления».

«На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», — пояснил Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что Габуния страдает манией величия, поскольку в действительности от сотрудничества с ним отказываются все редакции. Однако глава Чечни подчеркнул, что он не забыл слова журналиста.

«Он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся», — пояснил Рамзан Кадыров (орфография и пунктуация автора. — Прим. ФАН).

Сообщения о покушении появились в СМИ после того, как грузинская Служба государственной безопасности заявила о задержании гражданина РФ за якобы «изготовление и использование поддельных документов». При этом задержание проходило в рамках расследования подготовки заказного убийства Георгия Габунии.

Напомним, в октябре прошлого года телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала в результате того, что ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния грубо высказался в адрес России. Выходка журналиста возмутила как жителей РФ, так и Грузии.