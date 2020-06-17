США дали себе право с 17 июня вводить новые санкции против Сирии по «закону Цезаря»

Вашингтон, 17 июня. Срок, отведенный администрации США на подготовку новых санкций в отношении Сирии в рамках так называемого «закона Цезаря», истекает в среду.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как «закон Цезаря». После этого на подготовку первых рестрикций у американского правительства было 180 дней, которые истекают 17 июня. Впоследствии администрация США, если сочтет это необходимым, сможет прибегать к этому закону для введения дополнительных ограничительных мер.

Акт был назван в честь работавшего в 2011-2013 годах фотографа сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, передавшего правозащитным организациям сфабрикованные им снимки, на которых якобы были изображены убитые сирийскими спецслужбами граждане. Позже, по заказу Катара в 2014 году, был выпущен специальный отчет, в котором на основании фейковых снимков делался вывод о смерти от рук спецслужб якобы 11 тысяч человек. Выставки с этими липовыми фотографиями широко демонстрировались в западных странах, в том числе в Мемориальном музее холокоста в США, Европарламенте и университетах.

Закон позволяет США вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку властям Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии Штатов, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Кроме того, санкции могут быть введены за деятельность в нефтегазовом секторе сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства, Центробанку Сирии.

Среди прочего, в тексте «закона Цезаря» речь идет о запрете финансовых сделок с правительством Сирии, в том числе с «любыми компаниями и организациями, которыми владеет или которые контролирует правительство Сирии».

Ограничительные меры могут вводиться за продажу или передачу иностранным гражданам, действующим на территориях Сирии, воздушных судов, а также авиадеталей для них, если эти воздушные суда будут использоваться «в военных целях на территории Сирии» в интересах Дамаска.

Санкции предусматривают блокировку собственности и активов на территории США, а также введение визовых ограничений.

Президент США имеет право прекратить действие ограничений досрочно, если будет соблюдаться ряд требований. В частности, в тексте документа говорится, что «воздушное пространство над Сирией больше не должно использоваться правительством Сирии или правительством РФ для нанесения ударов по гражданскому населению». Сирийские власти обязывают предоставить доступ международной помощи в районы, контролируемые властями Сирии, России и Ирана.

Ранее Федеральное агентство новостей обращало внимание, что новые американские санкции рискуют оказать значительный эффект на экономику Сирии, и без того страдающую от последствий войны, инфляции и огромной девальвации национальной валюты. С одной стороны — это создаст проблему для нынешних и потенциальных инвесторов в сирийскую экономику, которые под угрозой санкций будут вынуждены значительно ограничить или полностью свернуть свою деятельность. С другой — у сирийских властей, вероятно, станет меньше возможностей для международной торговли из-за боязни организаций попасть под американские санкции. Однако больше всего пострадают именно те, на якобы защиту кого и направлен этот закон — а именно мирное население Сирии.

Отметим, во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что представители США «бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось».

«Фактически признается, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям. <...> То есть цель этих мер — сместить законные власти САР», — подчеркнул российский дипломат.

Сирийские власти заблаговременно начали работу по нивелированию американских санкций. В частности, ранее замминистра внутренней торговли и защиты прав потребителей Джамаль Шаиб сообщил, что правительству удается реализовать установленный президентом Башаром Асадом план по сдерживанию цен на продукты основной корзины потребления. Шаиб заметил, что распределение продуктов питания по системе электронных карт продемонстрировало свою эффективность в предотвращение манипуляций спекулянтов, а также смягчению экономический санкций, введенных в отношении САР со стороны стран Запада.