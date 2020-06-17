Актриса Бронзова призвала лечить Ефремова от алкоголизма

Москва, 17 июня. Актриса Татьяна Бронзова заявила, что устроившему ДТП в центре Москвы со смертельным исходом Михаилу Ефремову нельзя отправляться в тюрьму. В интервью KP.ru она призвала лечить актера от алкоголизма.

Она вспомнила, что он играл во МХАТе еще подростком, когда им руководил его отец Олег Ефремов. Бронзова тогда была заведующей труппой. По ее словам, уже тогда он однажды пришел в театр, будучи нетрезвым.

Бронзова отметила, что никто не решился рассказать о произошедшем отцу Ефремова, который, по ее словам, был слишком занят, чтобы уделять должное внимание своему сыну.

Она добавила, что хотя многие сейчас пытаются разобраться, что стало причиной алкоголизма Ефремова, искать эту причину не нужно. По ее словам, все началось в молодости актера, которые выпивал «куража ради».

Алкоголизм не распущенность, а тяжелая болезнь. Миша болен. Его надо лечить. Но в тюрьму ему нельзя. Это все равно, что отправить его на смерть. Ему надо дать условный срок и лечить от алкоголизма, чтобы он вышел из больницы другим человеком. Пожизненно лишить водительских прав. И обязать выплатить крупную сумму семье погибшего Сергея Захарова, который, судя по фотографии, был очень хорошим человеком с такой приятной улыбкой», — заключила Бронзова.

Напомним, что в центре Москвы произошла авария с участием актера театра и кино Михаила Ефремова. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель — 57-летний Сергей Захаров — скончался через несколько часов после аварии в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Государственной думы России Леонид Калашников убежден, что Ефремов, совершивший смертельное ДТП в пьяном виде, должен отправиться в тюрьму, потому что это необходимо российскому обществу.