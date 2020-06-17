Москва, 17 июня. Проект «Северный поток — 2» будет реализован, если страны Евросоюза, которым он выгоден, будут защищать собственные экономические интересы от посягательств со стороны США. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится. Если разведут эти страны <…> в собственном сознании политику и экономику, а вслед за этим в своих отношениях США — политику и экономику — и начнут действовать исходя из экономических интересов, защищая их от политических посягательств США, проекту быть», — заявил сенатор в интервью телеканалу «Россия-24».

Косачев однако не исключил, что Брюссель может начать вводить в действие новые санкции против «СП-2» «задним числом». Ситуация вокруг строительства газопровода сложно прогнозируется, поскольку, по словам сенатора, США еще не использовали все «козыри» в виде стран, в которых преобладают антироссийские настроения.

Ранее стало известно, что несколько американских сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о расширении санкций против российского газопровода, который сможет обеспечить дешевым и качественным газом Европу, в первую очередь Германию. Глава комитета бундестага по энергетике предложил ввести ответные санкции против американских сенаторов.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Федеральным агентством новостей отметила, что попытка американских сенаторов помешать «Северному потоку — 2» — абсолютно противозаконна. По ее мнению, США борются с российским проектом и из политических, и из экономических соображений. Вашингтон всеми силами пытается «поставить Москву на место», одновременно США мечтают вытеснить Россию с европейского газового рынка.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».