Рособрнадзор объяснил требования о наличии масок и перчаток на ЕГЭ

Москва, 17 июня. Во время проведения Единого государственного экзамена абитуриент будет находиться без средств индивидуальной защиты, однако до входа в аудиторию он дойти в масках и перчатках. О соответствующих требованиях рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Потом есть соответствующее устройство для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что никаких изменений, кроме наличия средств индивидуальной защиты, в ЕГЭ в этом году не будет. При этом пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в образовательный процесс российских школьников и студентов. В частности, школы, колледжи и вузы России были переведены на дистанционный формат обучения.

Кроме того, для выпускников были перенесены сроки проведения ЕГЭ. Если ранее первые экзамены начинались в мае, то в этом году абитуриенты сядут за парты, чтобы сдать ЕГЭ, в июне и июле.